Stiri pe aceeasi tema

- La aceasta ora, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane efectueaza 6 perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov, intr un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti,…

- "La aceasta ora, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane efectueaza 6 percheziții domiciliare, in municipiul București și in județul Ilfov, intr-un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul București,…

- La aceasta ora, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane efectueaza 6 perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov, intr un dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti,…

- Politistii si procurorii fac, miercuri, perchezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala. 16 persoane sunt suspectate ca au inregistrat in contabilitate facturi fictive si au produs un prejudiciu de 6 milioane de lei.”Astazi, 12 aprilie, politistii Directiei de Investigare…

- Eveniment Percheziții in Teleorman, București și Ilfov intr-un dosar de inșelaciune / Prejudiciu de 1 milion de lei martie 30, 2023 14:40 Politistii Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice – Sector 5 București au desfașurat joi dimineața 12 percheziții domiciliare și au pus in aplicare…

- Țeapa cu mobila la comanda: Percheziții in 13 județe și București, intr-un dosar de inșelaciune. Prejudiciu de 4 miliarde lei Un dosar penal privind infracțiuni de inșelaciune in domeniul contractarii de mobila la comanda este investigat de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice…

- Polițiști din Arad au participat la percheziții intr-un are dosar privind evaziunea fiscala și spalare de bani in domeniul jocurilor de noroc. Cercetarile sunt coordonate de procurori din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și s-au desfașurat in București și in județul Timiș. „La…

- Noua percheziiii au avut loc in Bucuresti si Ilfov, fiind vizata o firma care vindea online parfumuri contrafacute si nici nu inregistra integral in documentele contabile veniturile obtinute. Aproape 1,800 de sticle de parfum au fost ridicate, avand o valoare de piata de aproximativ 700.000 de lei.…