IGPR: Român de 43 de ani urmărit naţional şi internaţional, depistat şi reţinut în localitatea Latina, Italia Un barbat de 43 de ani, urmarit national si international, a fost depistat si retinut in localitatea Latina din Italia.



El se sustragea punerii in executare a unui mandat de arestare preventiva emis impotriva sa, pentru comiterea infractiunilor de incercare de a determina savarsirea unei infractiuni de omor, respectiv nerespectarea regimului armelor si munitiilor.



"Din cercetari a reiesit ca, la data de 10 septembrie 2019, barbatul ar fi incercat sa determine alte persoane sa agreseze, prin impuscare, un jurnalist de la o publicatie on-line, ca razbunare pentru articolele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

