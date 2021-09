IGPR: Proiect derulat la nivel naţional pentru reducerea accidentelor rutiere Politistii rutieri deruleaza, la nivel national, incepand de joi pana pe 22 septembrie, proiectul "Roadpol - Safety Days" care isi propune reducerea accidentelor si a consecintelor acestora. Politistii vor purta discutii cu participantii la trafic pentru constientizarea importantei respectarii normelor rutiere, in special cele cu privire la conducerea sub influenta alcoolului sau substantelor psihoactive, respectarea regimului legal de viteza, traversarea neregulamentara, utilizarea telefonului mobil sau portul centurii de siguranta. In aceasta perioada, la nivel european, se desfasoara operatiunea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

