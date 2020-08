Stiri pe aceeasi tema

- Politistii efectueaza 12 perchezitii pentru destructurarea unei grupari infractionale banuite de contrafacere de produse de curatenie, igiena si alcool sanitar, pe care le-ar fi vandut in mai multe centre comerciale, printre care si Expo Market Doraly, informeaza Agerpres.Politistii pun in aplicare…

- In aceasta dimineața, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice-I.G.P.R. efectueaza 12 percheziții, in București și Ilfov, pentru destructurarea unei grupari infractionale, banuite de contrafacere de produse de curatenie, igiena si alcool sanitar. Politistii Directiei de Investigare…

- In aceasta dimineața, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice-I.G.P.R. efectueaza 12 percheziții, in București și Ilfov, pentru destructurarea unei grupari infractionale, banuite de contrafacere de produse de curatenie, igiena si alcool sanitar. La data de 19 august 2020, politistii…

- In cursul zilei de miercuri, 8 iulie, cei doi soți au fost prezentați in fața magistraților, care au dispus ca aceștia sa fie cercetați, pentru o perioada de 60 de zile, sub control judiciar. Știrea inițiala Polițiștii din Alba au reținut doua persoane care sunt banuite de fapte de delapidare, inșelaciune,…

- Polițiștii din Alba au reținut doua persoane care sunt banuite de fapte de delapidare, inșelaciune, fals și alte infracțiuni prin care și-ar fi insușit peste 1.000.000 de lei. Cei doi ar fi incercat și sa obțina, in mod fraudulos, 2.632.000 de lei, prin falsificarea unor titluri de credit. Polițiștii,…

- Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj au efectuat, astazi, 28 de percheziții, in Targu Jiu, la sediile a 24 agenți economici și domiciliile reprezentanților entitaților economice, intr-un…

- Polițiștii din Alba au reținut o persoana care ar fi inșelat mai mulți apicultori din județele Alba și Hunedoara. In anul 2019 ar fi achiziționat de la aceștia peste 28 de tone de miere și ar fi platit doar jumatate din valoarea ei. Polițiștii au facut 5 percheziții in urma carora au ridicat documente…

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații economico-financiare din Alba au dat amenzi de aproape 10.000 de lei și au confiscat produse alimentare fara documente de proveniența sau cu termen de valabilitate expirat. Acțiunile de control au fost derulate la mai multe magazine din județ. Potrivit…