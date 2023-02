Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Stan, primarul Municipiului Targoviște, indeamna contribuabilii sa iși achite online taxele și impozitele datorate la bugetul local. In acest mod scutesc timp și este mult mai comod. In plus, edilul reamintește ca toți cei care platesc integral impozitele pana la data de 31 martie, beneficiaza…

- Polițiștii valceni acționeaza permanent pentru cresterea gradului de siguranta in scoli, inclusiv pentru prevenirea violenței fizice și psihologice (bullying), cu implicarea celorlalte instituții ale statului, cu competențe in domeniu. Obiectivul activitaților desfașurate in mod constant de polițiști…

- Contribuabilii din municipiul Falticeni pot achita taxele și impozitele locale pe 2023 incepand de miercuri, 4 ianuarie. Inca din prima zi ghișeele Primariei au fost luate cu asalt de falticenenii grabiți sa scape de aceasta obligație insa darile locale pot fi platite și online prin aplicația ghișeul.ro.…

- Pentru ca știm ca majoritatea cetațenilor municipiului Aiud iși achita taxele și impozitele locale la inceputul anului, va reamintim faptul ca avem servicii online care va permit sa platiți din confortul propriei dvs. case, fara a fi nevoie sa va deplasați la primarie. Acest lucru poate economisi timp…

- Plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 se va face incepand cu data de 16 ianuarie 2023, a transmis Primaria Municipiului Aiud. Iata care sunt modalitațile de plata a taxelor și impozitelor locale in municipiul Aiud: – Online, cu autentificare, prin intermediul serviciilor noastre electronice…

- COMUNICAT DE PRESA 16 decembrie, termenul limita pana la care contribuabilii pot fi scutiți de la plata majorarilor de intarziere a taxelor și impozitelor locale Primaria Municipiului Targoviște aduce la cunoștința contribuabililor cu restanțe la plata taxelor și impozitelor locale, ca pot fi scutiți…