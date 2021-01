Politistii pot emite ordin de plasare in adapost pentru 45 de zile a animalelor aflate intr-o situatie de pericol, precum cele batute sau schingiuite, implicate in lupte, expuse fortat unor temperaturi foarte ridicate ori foarte scazute sau lasate fara supraveghere pe drumurile publice.



"Prin intermediul OUG 175 din 2020 pentru completarea unor acte normative cu incidenta in protectia animalelor, precum si pentru stabilirea unor masuri organizatorice, au fost instituite noi instrumente legislative, care asigura posibilitatea instituirii de urgenta a unui mecanism de protejare a animalelor…