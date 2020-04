Stiri pe aceeasi tema

- Politia Romana a precizat ca nu exista norma de amenzi pentru incalcarea restrictiilor de circulatie impuse prin ordonantele militare si ca doar 50 de sanctiuni din cele circa 7.000 date in ultimele 24 de ore au fost aplicate persoanelor de peste 65 de ani.

