IGPR: Poliţiştii au reţinut 293 de permise de la conducători de autovehicule înmatriculate în alte state Politistii rutieri au retinut, in perioada 28 aprilie - 9 mai, 5.631 de permise de conducere, dintre care 293 apartineau unor soferi care conduceau autovehicule inmatriculate in alte state, in urma unei actiuni la nivel national.



"Zilnic, peste 700 de politisti rutieri au actionat in strada, fiind verificate 80.852 de autovehicule, dintre care 9.366 erau inmatriculate in alte state. Pentru neregulile constate, politistii au aplicat 47.937 de sanctiuni contraventionale, 41.113 dintre acestea fiind pentru nerespectarea legislatiei rutiere. Din totalul acestora, 2.406 sanctiuni contraventionale…

Sursa articol: agerpres.ro

