IGPR: Poliţiştii au depistat 10 urmăriţi şi au reţinut permisele a peste 480 de conducători auto Politistii au depistat zece urmariti, au prins in flagrant delict 140 de persoane si au retinut permisele a peste 480 de conducatori auto, in cadrul actiunilor pentru siguranta comunitatii desfasurate joi. "Joi, peste 10.000 de politisti au organizat 284 de actiuni pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, intervenind totodata la 2.846 de sesizari (2.405 fiind prin 112). Pentru neregulile constatate, politistii au aplicat 8.844 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproape 2.700.000 de lei, iar ca masuri complementare au confiscat bunuri de peste… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

