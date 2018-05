Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele patru zile, polițiștii au intervenit la peste 280 de evenimente, au aplicat peste 1000 de sancțiuni contravenționale, in valoare de aproape 422.000 de lei și au reținut peste 80 de permise de conducere. In perioada 27 aprilie – 1 mai, peste 240 de politisti au fost zilnic la datorie, pentru…

- Conform unui comunicat al Politiei Romane, pe parcursul a doua zile politistii au intervenit la aproape 6.300 de evenimente, fiind constatate 1.533 de infractiuni, iar 274 de persoane au fost prinse in flagrant delict. Au fost date 14.533 de amenzi in valoare de peste 5,2 milioane de lei. De asemenea,…

- Politistii au efectuat in ultima saptamana aproape 180 de perchezitii si au pus in aplicare 46 de mandate de aducere, in cadrul unor dosare penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni economice, fiind instituite masuri asiguratorii asupra unor bunuri de aproape 23 de milioane de…

- Peste 600 de infractiuni constatate, peste 1.100 de sanctiuni contraventionale aplicate, 19 urmariti depistati si 125 de persoane surprinse in flagrant delict ndash; este bilantul zilei de ieri al Politiei Romane. In cursul zilei de ieri, 21 martie, peste 12.000 de politisti au fost la datorie, fiind…

- Politistii din structurile de Transporturi au actionat la nivel national, in perioada 12-13 martie a.c., in statiile de cale ferata si in trenurile de calatori pentru prevenirea si combaterea comercializarii de produse fara documente legale, expirate, contrafacute sau de contrabanda. In cele doua zile…

- Peste 100 de infractiuni comise in zona garilor, porturilor sau aeroporturilor au fost constatate in ultima saptamana de catre politisti, care au dat peste 200 de amenzi in valoare de aproximativ 72.000 de lei si au confiscat bunuri in valoare de 350.000 de lei, conform Politiei Romane. In…

- In urma actiunilor desfasurate pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice, politistii au constatat 136 de infractiuni, au aplicat aproape 2.000 de sanctiuni contraventionale si au confiscat peste 1.000 de metri cubi de material lemnos, precum si autovehicule. De la inceputul lunii februarie,…

- "La data de 4 februarie, peste 8.000 de politisti au actionat, la nivel national, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Au fost organizate 310 actiuni punctuale si s-a intervenit la 2.621 evenimente, dintre care 2.126 au fost sesizate prin 112. In urma…