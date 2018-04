IGPR: Peste 9000 de poliţişti, de veghe pe perioada minivacanţei de 1 mai Peste 9000 de politisti sunt la serviciu, pe toata perioada minivacantei de 1 mai, pentru siguranta tuturor celor care participa la evenimente, activitati cultural-artistice sau sportive si pentru supravegherea si fluidizarea traficului rutier pe principalele cai spre si dinspre statiunile turistice si litoral, precum si spre punctele de trecere a frontierei.



Potrivit unui comunicat al IGPR transmis sambata AGERPRES, pentru prevenirea faptelor antisociale si interventia la evenimente, in aceasta perioada vor fi organizate 3.343 de patrule de siguranta publica, dintre care 292 pedestre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

