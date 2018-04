Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul global de solutii de securitate Bitdefender, in parteneriat cu Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) si Europol, pun la dispozitie in mod gratuit un instrument pentru decriptarea datelor,…

- Politia Romana a intreprins, saptamana trecuta, peste 800 de controale pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice. In urma acestora, s-au constantat peste 100 de infracțiuni. Cele 813 de activitati si controale pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice care au fost interprinse saptamana…

- Politistii din Buzau si din alte 10 judete, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice – Inspectoratul General al Politiei Romane, au efectuat 30 de perchezitii si au pus in aplicare 3 mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea de infractiuni la regimul proprietatii…

- Politistii au efectuat, miercuri, noua perchezitii pe raza judetelor Cluj, Alba, Bistrita-Nasaud si Suceava, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani la o societate cu obiect de activitate paza si protectie, scrie AGERPRES.Citeste si: Lovitura GREA pentru un fost baron PNL: A fost…

- Politistii fac marti dimineata 22 de pechezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu si Mures vizand infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani in comercializarea de produse in medul online, prejudiciul fiind estimat la 5 milioane de lei. “La aceasta ora, politistii Directiei de Investigare…

