IGPR: Peste 840 de permise de conducere - reţinute într-o singură zi, la nivel naţional Politistii au retinut intr-o singura zi, duminica, peste 840 de permise de conducere.



Potrivit IGPR, politistii rutieri au constatat 145 de infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice, fiind retinute 842 de permise de conducere si retrase 179 de certificate de inmatriculare.



"La data de 26 ianuarie, politistii au organizat 232 de actiuni, la nivel national, pentru a preveni faptele antisociale. Au intervenit la 2.633 de evenimente, dintre care 2.236 au fost sesizate de cetateni prin 112. In urma activitatilor, au fost constatate 721 de infractiuni, 165 de persoane… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

