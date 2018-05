Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, peste 11.400 de politisti au actionat, vineri, la nivel national, in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care puteau afecta linistea comunitati.Politia Romana…

- Peste 11.400 de politisti au actionat, in 20 aprilie, la nivel national, in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Au fost organizate 4.254 de patrule si s-a actionat, pentru prevenirea accidentelor rutiere, cu 307 aparate radar.Politistii…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, fac, miercuri, noua perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Giurgiu, intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni de evaziune…

- Bucuresti, 18 feb /Agerpres/ - Politistii de la transporturi au constatat, in ultima saptamana, 132 de infractiuni, in urma actiunilor desfasurate in zona statiilor de cale ferata, porturilor sau aeroporturilor, 31 de persoane fiind cercetate, informeaza un comunicat al Inspectoratului General al…

- „De prea multe ori in fata problemelor din sistem s-a raspuns prin invocarea lipsei de personal, a mijloacelor logistice sau a unei salarizari care nu se ridica la nivelul asteptarilor dumneavoastra. Da. Sunt reale si sunt intr-adevar si acestea probleme, dar nu pot fi o scuza pentru tot ce nu merge…

- Ieri, polițiștii au intervenit la peste 2.000 de evenimente sesizate prin 112. Au fost aplicate peste 8.000 de sanctiuni contraventionale și constatate 879 de infracțiuni. La data de 12 februarie a.c., peste 11.000 de politisti au acționat in toata țara, organind 279 de acțiuni punctuale. Au intervenit…

- Politistii au intervenit, luni, la peste 2.000 de evenimente, in urma activitatilor fiind constatate aproape 900 de infractiuni, dintre care 131 in flagrant delict. "La data de 12 februarie, peste 11.000 de politisti au actionat in toata tara, organizand 279 de actiuni punctuale. Au intervenit la 2.498…

- Ieri, polițiștii au intervenit la peste 2.600 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au fost aplicate aproape 10.000 de sancțiuni contravenționale, au fost constatate peste 800 de infracțiuni și au fost reținute peste 500 de permise de conducere. La data de 1 februarie a.c., aproape 12.000 de…