IGPR: Peste 72 de kilograme de canabis confiscate de poliţişti în Bucureşti şi judeţele limitrofe Politistii au ridicat peste 330 de plante de canabis - 72 de kilograme de masa verde - in urma unor perchezitii efectuate in Bucuresti si judetele limitrofe.



Potrivit unui comunicat de presa al IGPR, transmis sambata AGERPRES, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Teleorman si procurorii DIICOT Teleorman au efectuat miercuri 14 perchezitii in Bucuresti si judetele limitrofe, la locuintele mai multor persoane banuite de trafic de droguri de risc si mare risc.



"In urma activitatilor desfasurate, au fost ridicate cocaina, canabis si comprimate de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au efectuat, la sfarșitul saptamanii trecute, trei percheziții domiciliare pe raza municipiului Arad, la persoane banuite de contrabanda cu țigarete și cafea. In urma activitaților desfașurate, polițiștii au indisponibilizat 133.400 țigarete de diferite marci, timbrate necorespunzator, in…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din judetul Mures au efectuat perchezitii in 10 judete si in municipiul Bucuresti, la sediile si punctele de lucru ale unor firme, precum si la locuintele persoanelor implicate. Actiunile oamenilor legii au loc intr-un dosar de evaziune…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Bistrita Nasaud cerceteaza o femeie si doi barbati pentru trafic de minori. Cei trei sunt banuiti ca ar fi gazduit si determinat mai multe minore sa practice prostitutia.La data de 26 aprilie a.c., politistii Serviciului…

- Politistii braileni, sprijiniti de jandarmi, au actionat in municipiul Braila, dar si in localitatile din mediul rural, pentru prevenirea si combaterea faptelor ilegale, precum si a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere.

- Politistii fac perchezitii, miercuri, in Bucuresti si in Teleorman, fiind vizate mai multe persoane si firme suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani, cu un prejudiciu de 1,5 milioane de euro.Conform Politiei Romane, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice fac…

- Politistii din Alba au efectuat sase perchezitii la Cugir si au retinut doua persoane banuite de contrabanda cu tigari si alcool. Au fost confiscate peste 8.600 de tigarete si 375 de litri de alcool. Pe 28 martie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din IPJ Alba au efectuat…

- Politistii din cadrul Serviciului de Ordine Publica Dambovița, sprijiniți de efective de la Secția nr. 12 Poliție Rurala Tartașești, au acționat pentru prevenirea și combaterea ilegalitaților din domeniul operațiunilor cu pește și produse din pește. La activitate au participat și reprezentanții Direcției…

- La aceasta ora, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj efectueaza 30 de percheziții domiciliare pe raza județelor Gorj, Mehedinți, Teleorman, Ialomița, Ilfov și municipiul București, la sediile unor societați comerciale și locuințele unor persoane fizice banuite de savarșirea…