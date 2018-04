IGPR: Peste 7.000 de sancţiuni contravenţionale de aproape 2.000.000 de lei, aplicate într-o singură zi Politistii au aplicat marti 7.157 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproape 2.000.000 de lei, si au confiscat bunuri de aproximativ 6.000 de lei, in urma actiunilor desfasurate pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, informeaza IGPR. ''La data de 10 aprilie, politistii din toata tara au organizat 234 de actiuni pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. In urma sesizarilor (2.556 prin 112), s-a intervenit la 3.050 de evenimente, fiind constatate 851 de infractiuni. 120 de persoane au fost surprinse… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

