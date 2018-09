IGPR: Peste 7.000 de sancţiuni aplicate pentru încălcarea normelor sociale şi aproape 500 permise reţinute Politistii au aplicat duminica peste 7.000 de sanctiuni contraventionale in valoare de peste 2.500.000 de lei unor persoane care au incalcat normele sociale si au retinut permisele a 487 de soferi care puneau in pericol siguranta celorlalti participanti la trafic, la o actiune desfasurata la nivel national, in sistem integrat cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, potrivit IGPR.



IGPR precizeaza intr-un comunicat ca au fost constatate 749 de infractiuni, 143 de persoane fiind surprinse…

Sursa articol: agerpres.ro

