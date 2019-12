Stiri pe aceeasi tema

- Peste 64 de tone de articole pirotehnice, in valoare de aproximativ 1.300.000 de lei, au fost au indisponibilizate de politisti, in cadrul actiunii nationale Foc de artificii, pentru verificarea legalitatii desfasurarii operatiunilor cu articole pirotehnice de catre persoanele fizice si juridice.Au…

