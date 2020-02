Peste 600 de permise de conducere au fost retinute, in ultimele 24 de ore, la nivel national, informeaza sambata IGPR.



Potrivit unui comunicat de presa, politistii au intervenit la peste 2.200 de evenimente si au constatat 729 de infractiuni, iar pentru neregulile constatate in trafic au retinut peste 600 de permise de conducere.



"In trafic, politistii rutieri au desfasurat activitati pentru prevenirea accidentelor de circulatie. Au constatat 88 de infractiuni la regimul rutier, au fost retinute 651 de permise de conducere si au fost retrase 222 de certificate de inmatriculare",…