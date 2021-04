IGPR: Peste 5.600 de amenzi aplicate într-o singură zi pentru nerespectarea măsurilor privind combaterea COVID-19 Peste 5.600 de amenzi, in valoare de aproximativ 1,6 milioane de lei, au fost aplicate de autoritati, in ultimele 24 de ore, in urma unor actiuni de verificare a respectarii masurilor pentru combaterea pandemiei de COVID-19.



Potrivit unui comunicat al IGPR transmis, joi, AGERPRES, politistii si reprezentantii celorlalte autoritati cu atributii in domeniu au continuat actiunile de verificare a modului in care sunt respectate prevederile Legii nr. 55 din 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.



"Astfel, peste 7.400 de politisti,…

Sursa articol: agerpres.ro

