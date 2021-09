IGPR: Peste 5.000 de permise de conducere au fost reţinute în perioada 6-12 septembrie Politistii rutieri au retinut, in perioada 6-12 septembrie, la nivel national, 5.138 de permise de conducere, in cadrul actiunilor in zonele si pe tronsoanele de drum cu risc rutier ridicat, pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere grave.



"Au fost retinute, in vederea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce, 5.138 de permise de conducere, dintre care 1.938 pentru depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime legale admise, 628 pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

