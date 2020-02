Politistii au intervenit, vineri, la peste 2.000 de evenimente si au retinut 563 de permise de conducere, in urma unor actiuni pentru asigurarea ordinii si linistii publice.



"Politistii au intervenit la peste 2.000 de evenimente si au aplicat peste 8.000 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproximativ 3.000.000 de lei. De asemenea, au constatat 737 de infractiuni, iar pentru neregulile constatate in trafic au retinut 563 de permise de conducere", informeaza sambata Inspectoratul General al Politiei Romane.



La data de 31 ianuarie, peste 10.400 de politisti au actionat,…