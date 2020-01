Peste 2.600 de permise de conducere au fost retinute si peste 680 de certificate de inmatriculare au fost retrase de politisti in ultima saptamana, informeaza sambata IGPR. Potrivit unui comunicat de presa, au fost constatate 424 de infractiuni la regimul rutier, au fost retinute 2.623 de permise de conducere si retrase 685 de certificate de inmatriculare. In ultima saptamana (6 - 10 ianuarie), politistii au intervenit la 11.086 de evenimente, cea mai mare parte a acestora, respectiv 8.966, fiind sesizate prin 112. Au fost constatate 3.567 de infractiuni, 525 de persoane fiind surprinse in flagrant…