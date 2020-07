Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul in care au fost implicate patru mașini a avut loc pe DN7 Ramnicu Valcea – Sibiu, la kilometrul 184+500 de metri, in localitatea Bujoreni, județul Valcea. O persoana este ranita și primitește ingrijiri la…

- Accident rutier pe pe DN 22 Constanta ndash; Tulcea, in apropierea localitatii Baia, judetul Tulcea. In urma impactului, trei persoane sunt ranite, fiind incarcerate.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este intrerupt pe DN 22 Constanta ndash;…

- Traficul s-a aglomerat pe DN1, pe sensul de coborare catre Capitala. Se circula in coloana la Bușteni și Comarnic. E așteptata aglomerație și pe Autostrada Soarelui, catre Capitala.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la aceasta ora, pe DN 1 București-Brașov,…

- In ultimele 24 de ore, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control aproximativ 41.600 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 24.850 de mijloace de transport, din care 17.100 de automarfare, informeaza vineri Inspectoratul General al Politiei…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1 Bucuresti Ploiesti, in localitatea Romanesti, judetul Prahova, soferul unui autoturism, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, a pierdut controlul vehiculului, rasturnandu se pe suprafata carosabila.In…

- Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași au desfașurat o acțiune pentru verificarea activitații de transport public de persoane. In zilele de 13 și 14 aprilie a.c., in intervalele orare 07:00 – 09:00 și 15:00 – 18:00, sub coordonarea Direcției Rutiere din cadrul Inspectoratului…

- Aproape 14.000 de persoane si 10.000 de masini au tranzitat punctele de frontiera in ultimele 24 de ore, iar in urma controalelor politistii au aplicat amenzi contraventionale in valoare de peste 12.700 lei. "Pe sensul de intrare au fost aproximativ 7.300 persoane cu 5.200 mijloace de…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul catre Deva al autostrazii A1 Deva Nadlac, la kilometrul 470, in zona localitatii Topolovatu Mare, judetul Timis, patru autoturisme, in care se aflau 14 persoane, au fost implicate intr un accident rutier soldat doar…