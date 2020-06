IGPR: Peste 20 de percheziţii, în 10 judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală Politistii efectueaza, marti, peste 20 de perchezitii, in 10 judete, intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de 550.000 de lei. Potrivit unui comunicat al IGPR, transmis marti AGERPRES, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din Olt efectueaza 22 de perchezitii, in judetele Bihor, Mehedinti, Valcea, Timis, Arad, Calarasi, Vaslui, Caras-Severin, Maramures si Mures, intr-un dosar de evaziune fiscala. "In fapt, in perioada 2012-2016, o societate comerciala cu sediul din judetul Olt ar fi inregistrat in evidenta contabila operatiuni nereale constand in achizitii de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

