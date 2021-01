Peste 4.300 de cereri de inscriere au fost depuse de persoane care vor candida pe unul dintre cele 264 de posturi de ofiteri si agenti de politie, scoase la concurs prin incadrare directa din sursa externa, pentru structurile de protectia animalelor.



"In perioada de inscriere, au fost primite mai mult de 16 cereri, in medie, pentru fiecare post scos la concurs, prin incadrare directa din sursa externa, pentru structurile de protectia animalelor. Cea mai mare concurenta este pe posturile de agent de politie, fiind primite peste 23 de cereri, in medie, pentru fiecare post scos la concurs",…