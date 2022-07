IGPR: Peste 140 de arme letale şi neletale – confiscate de poliţişti în trei luni Peste 140 de arme au fost indisponibilizate de politisti in trei luni, in urma unei actiuni pentru prevenirea si combaterea infractiunilor de braconaj cinegetic, comise prin folosirea cainilor ogari sau metisi de ogari. Potrivit unui comunicat al IGPR, in perioada 18 aprilie – 17 iunie, politistii de la arme, explozivi si substante periculoase au desfasurat, la nivel national, o actiune pentru prevenirea si combaterea infractiunilor de braconaj cinegetic, comise prin folosirea cainilor ogari sau metisi de ogari. Astfel, arata sursa citata, au organizat 500 de actiuni punctuale, fiind constatate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

