IGPR: Peste 1.300 de sancţiuni contravenţionale, în cadrul ACTION DAY METAL 2018 Politistii au confiscat sase vehicule si peste 83 de tone de materiale feroase si neferoase si au aplicat peste 1.300 de sanctiuni contraventionale, in cadrul unei actiuni pentru prevenirea si combaterea criminalitatii din domeniul transportului si distributiei de gaze naturale si energie electrica, telecomunicatiilor si transportului, ce a avut loc la nivel european, sub coordonarea EUROPOL.



Potrivit IGPR, in 30 mai, in cadrul "ACTION DAY METAL 2018", politistii romani au verificat 1.522 de centre de colectare a materialelor feroase si neferoase, trei porturi, precum si 42 de alte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au intervenit, ieri, la peste 3.000 de sesizari venite din partea cetațenilor, iar in urma activitaților desfașurate au constatat peste 700 de infracțiuni și au aplicat aproape 11.000 de sancțiuni contravenționale. Aproape 11.000 de politisti au acționat, la nivel ...

- Politistii au intervenit in luna mai la peste 83.000 de sesizari venite din partea cetatenilor, iar in urma activitatilor desfasurate in teren au constatat 22.500 de infractiuni si au aplicat peste 260.000 de sanctiuni contraventionale, potrivit IGPR. De asemenea, ei au retinut 14.425 de permise de…

- Politistii au intervenit, in ultimele trei zile, la peste 9.500 de evenimente, au constatat in jur de 2.200 de infractiuni, au aplicat peste 26.000 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproape 10.100.000 de lei, si au retinut aproximativ 1.650 de permise de conducere, informeaza, luni, IGPR.…

- Politistii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 9.256 de sanctiuni contraventionale, a caror valoare depaseste 3.000.000 de lei, si au confiscat bunuri in valoare de peste 911.853 de lei, informeaza IGPR. De asemenea, in ultimele 24 de ore au fost retinute 509 permise de conducere si au…

- F.T. Conform unei prime statistici intocmite la nivelul IGPR, in perioada 5-8 aprilie a.c., oamenii legii au organizat peste 1.100 acțiuni si au intervenit la aproape 12.000 de evenimente, dintre acestea din urma , peste 10.000 fiind sesizate prin Numarul Unic „112”. In urma activitaților desfașurate…

- In perioada 01.01.2018 31.03.2018, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala au actionat in sistem integrat pe raza municipiului Constanta in scopul verificarii, respectarii prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii si linistii publice, circulatiei pe drumurile publice,…

- In zilele de weekend, politistii rutieri au actionat pe raza intregului judet, pentru prevenirea si combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, aplicand aproape 400 de sancțiuni contravenționale șoferilor indisciplinați. Politistii au constatat si 6 infracțiuni și au aplicat in…

- Duminica, 11 martie, politistii maramureseni au actionat pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. In Baia Mare, politistii Biroului de Ordine Publica au actionat pentru combaterea cersetoriei, politistii Sectiei 1 Grosi au actionat in zona targului auto din…