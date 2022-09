Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.000 de persoane au murit si alte aproximativ 2.260 au fost ranite grav, in ultimele 8 luni, in accidente rutiere produse la nivelul intregii tari, a informat, joi, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit unui comunicat al IGPR transmis AGERPRES, in perioada 1 ianuarie – 30…

- Un bilanț tragic vine de la IGPR ce arata numarul de victime, rezultat din accidente rutiere, produse in ultimele 8 luni. Peste 1000 de persoane au murit si alte aproximativ 2.260 au fost ranite grav, in ultimele 8 luni, in accidente rutiere produse la nivelul intregii tari, a informat, joi, Inspectoratul…

- Peste 1.000 de persoane au murit si alte aproximativ 2.260 au fost ranite grav, in ultimele 8 luni, in accidente rutiere produse la nivelul intregii tari, a informat, joi, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR).

- Peste 1.000 de persoane au murit si alte aproximativ 2.260 au fost ranite grav, in ultimele 8 luni, in accidente rutiere produse la nivelul intregii tari, a informat, joi, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- ​Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 1F, la kilometrul 64+800 de metri, intre loc. Romanași și Poarta Salajului, jud. Salaj, conducatorul unui autoturism a pierdut controlul volanului și a parasit suprafața carosabila. In urma impactului au rezultat 2…

- Sambata tragica pe soselele din Turcia: cel putin 34 de persoane au murit si alte aproape 60 au fost ranite in doua accidente rutiere care au avut loc la cateva ore distanta in sud-estul tarii, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cel putin 34 de persoane au murit si aproape 60 au fost ranite in doua accidente rutiere survenite la un interval de cateva ore in sud-estul Turciei, transmite duminica AFP, potrivit stiri.tvr.ro. Primul accident, in care au fost implicate o ambulanta si un autocar, a provocat 15 morti si 31 de raniti…

- Doua persoane au murit, duminica seara, in judetul Constanta, dupa ce autoturismul in care se aflau a fost lovit de o cisterna, pe DN 2A, la km 160, la ieșire din localitatea Crucea spre Harșova, informeaza Antena3. Cisterna s-a rasturnat dupa ce a intrat in coliziune cu autoturismul. Centrul INFOTRAFIC…