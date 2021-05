Stiri pe aceeasi tema

- Politia Romana, prin Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, a efectuat controale, verificari si investigatii ample pentru combaterea ilegalitatilor economico-financiare. Peste 3.700 de dosare penale au fost intocmite numai de la inceputul anului 2021, cele mai multe de evaziune fiscala,…

- Politistii au efectuat, joi, 16 perchezitii in Bucuresti si in patru judete, la persoane care confectionau tigari artizanal, fara a plati taxe. Politisti ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice - Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 au pus in…

- Politistii au descins, luni, la o agentie de turism care falsifica buletine de analize SARS-Cov-2, apoi le vindea turistilor care urmau sa calatoreasca in afara Romaniei.Politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului…

- Politistii bucuresteni si procurorii au efectuat joi patru perchezitii in Capitala si judetul Ilfov la persoane banuite ca vindeau ilegal tutun, informeaza Agerpres. Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei, joi dimineata, politisti ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice…

- ​​Polițiștii Direcției de Investigații Criminale efectueaza 24 de percheziții domiciliare, la societați comerciale care ar fi supraevaluat costurile reparațiilor efectuate în baza unor polițe RCA, a anunțat miercuri Inspectoratul General de Poliție. "În acest mod, ar fi fost prejudiciate…

- Politistii Directiei de Investigatii Criminale fac miercuri 24 de perchezitii domiciliare, la societati comerciale care ar fi supraevaluat costurile reparatiilor efectuate in baza unor polite RCA. ”La data 31 martie 2021, politistii Directiei de Investigatii Criminale - I.G.P.R., in colaborare…

- Politistii Directiei de Investigatii Criminale efectueaza 24 de perchezitii domiciliare, la societati comerciale care ar fi supraevaluat costurile reparatiilor efectuate in baza unor polite RCA.La data 31 martie 2021, politistii Directiei de Investigatii Criminale I.G.P.R., in colaborare cu Directia…

- Politistii si procurorii efectueaza, miercuri, cinci perchezitii in Bucuresti si judetul Ilfov intr-un dosar in care se investigheaza achizitionarea de catre o companie nationala de masti medicale in perioada starii de urgenta. Potrivit unui comunicat de presa al IGPR, Directia de Investigare a Criminalitatii…