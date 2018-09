Politistii au prins in flagrant, intr-o singura zi, peste 100 de persoane, au aplicat aproape 8.800 de sanctiuni contraventionale, au constatat peste 700 de infractiuni, iar pentru neregulile constatate in trafic au retinut 548 de permise de conducere, in urma unei actiuni desfasurata joi la nivel national pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, informeaza IGPR.



IGPR anunta intr-un comunicat de presa ca intr-o singura zi au fost organizate 304 actiuni punctuale si s-a intervenit la 3.059 de evenimente, dintre care 2.520 au fost sesizate…