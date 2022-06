13 mandate de perchezitie domiciliara sunt puse miercuri in aplicare in judetele Constanta, Braila si Ialomita, intr-un dosar in care angajati ai unei firme din Portul Constanta sunt acuzati de furtul a aproximativ 500 de tone de uree, prejudiciul fiind de circa 1,3 milioane de lei, anunta Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR).