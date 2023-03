Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 16 ani din Harghita le-a cerut judecatorilor sa fie scoasa de sub tutela parinților pe care ii acuza ca sunt agresivi si vor sa o marite cu o alta persoana, desi ea are un iubit. Mai exact, in procesul deschis de adolescenta impotriva parinților ei, aceasta spune ca „atat parintii, cat si…