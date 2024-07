IGPR Infotrafic:Trafic alternativ pe DN 21 la intrare in mun. Calarasi

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 14, localitatea Tarnava, judetul Sibiu, s a produs un accident rutier in care au fost implicate 2 autoturisme. In urma impactului au rezultat 3 victime, aflate in evaluare medicala. Circulatia rutiera se desfasoara pe…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 4, localitatea Popesti Leordeni, judetul Ilfov, un pieton care a traversat neregulamentar a fost lovit de o autoutilitara. In urma impactului a rezultat ranirea pietonului, care a suferit multiple leziuni, urmand a fi…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 10, localitatea Crasna, judetul Buzau, s a produs un accident rutier in care au fost implicate 3 autovehicule. In urma impactului a rezultat ranirea unei persoane, ce se afla in evaluare medicala la fata locului. Circulatia…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 39, intre localitatile Mangalia si 2 Mai, judetul Constanta, conducatorul unui autoturism a pierdut controlul directiei si a intrat intr un stalp de pe marginea drumului. In urma impactului au rezultat 2 victime, care…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 12, localitatea Chilieni, judetul Covasna, s a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un biciclist. In urma impactului a rezultat ranirea biciclistului, care se afla in evaluare medicala.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 28A, in localitatea Ruginoasa, judetul Iasi, conducatorul unui autoturism a fost lovit de marfa unei platforme care a cazut din aceasta saci de ingrasamant . In urma impactului a rezultat ranirea unui pasager din autoturism,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1H, localitatea Surduc, judetul Salaj, s a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si o ambulanta. In urma impactului au rezultat 3 victime, care urmeaza a fi transportate la spital. Circulatia…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 13, localitatea Maierus, judetul Brasov, s a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un biciclist. In urma impactului a rezultat ranirea biciclistului, care urmeaza a fi transportat catre…