IGPR Infotrafic:Judetul Vrancea -Circulatie dirijata pe DN 2

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2 Bacau Adjud, la iesire din localitatea Nicolae Balcescu, judetul Bacau, s a produs un accident rutier in care au fost implicate patru autovehicule. In urma coliziunii, o persoana a suferit leziuni, fiind evaluata medical…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, pana la ora 18.00, circulatia va fi restrictionata pe a doua banda pe Autostrada A2 pe sensul Bucuresti ndash; Constanta, la kilometrul 12, pentru efectuarea lucrarilor de reparatie a bordurii de langa glisiera mediana.…

- INFOTRAFIC: Restricții de circulație pe primele doua benzi ale autostrazii A1 Sebeș-Sibiu, pentru efectuarea lucrarilor de reparații carosabil. Recomandari pentru șoferi INFOTRAFIC: Restricții de circulație pe primele doua benzi ale autostrazii A1 Sebeș-Sibiu, pentru efectuarea lucrarilor de reparații…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 30 septembrie, incepand cu ora 17.00, se va desfasura un transport agabaritic pe traseul Giurgiu Pod ndash; DNCB ndash; Urziceni ndash; Buzau ndash; Focsani ndash; Tisita ndash; Barlad ndash; Crasna ndash; Vaslui ndash;…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in perioada 14.09.2022 16.09.2022, in intervalul orar 07:00 22:00, circulatia rutiera va fi inchisa pe DN 7, tronson kilometric 50 500 de metri 52 800 de metri, in orasul Titu, judetul Dambovita, pentru a se permite organizarea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este blocat pe DN 23 la kilometrul 2, intre Focsani si Braila judetul Vrancea din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. Potrivit primelor date, trei persoane au suferit leziuni…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1A Ploiesti Brasov, la kilometrul 162 800 de metri, intre localitatile Cheia si Sacele, judetul Brasov, un autocamion s a rasturnat pe suprafata de rulare, evenimentul nefiind soldat cu victime. Pentru a permite extragerea…

- Avertizare INFOTRAFIC, circulați prudent in condițiile unor temperaturi ectreme, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane va informeaza ca in aceasta perioada, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, disconfortul termic va fi accentuat in sudul țarii, motiv pentru se …