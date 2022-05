IGPR Infotrafic:Judetul Ilfov - Circulatie ingreunata pe centura capitalei

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 66 Hateg Simeria, kilometrul 192 200 de metri, in localitatea Maceu, judetul Hunedoara, conducatorul unui autoturism a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a impactat un cap de pod. In urma accidentului,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1C Cluj Napoca ndash; Dej, kilometrul 26 500 de metri, intre localitatile Rascruci si Bontida, judetul Cluj, conducatorul unei autoutilitare a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, a impactat gardul unui imobil…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, incepand cu ora 22.30, se va desfasura un transport agabaritic pe ruta: Berceni ndash; Centura Bucuresti ndash; DN 4 ndash; Frumusani ndash; Port Oltenita. Transportul este format dintr un camion cu latimea de 5,5…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este oprit pe DN 18 Baia Mare ndash; Satu Mare, in localitatea Lapusel, judetul Maramures, coliziune intre 1 tractor si un microbuz, eveniment soldat cu ranirea usoara, a doua persoane Se estimeaza ca circulatia…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca in prezent se circula in condiții deaglomerație pe mai multe artere rutiere de la intrarile in marile municipii, valorile de trafic cele mai ridicate inregistrandu-se in zona Capitalei: pe A1 București-Pitești, la intrarea…

- „Polițiștii Serviciului Rutier acționeaza pentru fluidizarea traficului rutier in urma unui accident rutier care s-a produs pe DN2 E85 , pe raza județului Buzau”, a anunțat in urma cu puțin timp, purtatorul de cuvant al IPJ Vrancea. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane a…

- „Polițiștii Serviciului Rutier acționeaza pentru fluidizarea traficului rutier in urma unui accident rutier care s-a produs pe DN2 E85 , pe raza județului Buzau”, a anunțat in urma cu puțin timp, purtatorul de cuvant al IPJ Vrancea. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane a informat…

- „Polițiștii Serviciului Rutier acționeaza pentru fluidizarea traficului rutier in urma unui accident rutier care s-a produs pe DN2 E85 , pe raza județului Buzau”, a anunțat in urma cu puțin timp, purtatorul de cuvant al IPJ Vrancea. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane a informat…