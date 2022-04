IGPR Infotrafic:Judetul Brasov - Trafic ingreunat pe DN 1

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 65 Craiova Slatina, in orasul Bals, judetul Olt, un microbuz s a defectat in mers si a ramas imobilizat pe suprafata de rulare. Nu sunt persoane ranite, insa traficul rutier este oprit pe sensul catre Slatina, circulandu…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in urma coliziunii cu un autotren, o autoutilitara s a rasturnat pe carosabil, pe Autostrada A1 pe sensul Pitesti catre Bucuresti, ocupand banda a doua, la kilometrul 106, in zona localitatii Catanele, judetul Arges. In urma…

- Centrul INFOTRAFIC din IGPR transmite: JUDEȚUL VRANCEA: TRAFIC DEVIAT PE DN 2 Data: 04 Aprilie 2022 Ora: 08:50 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 2 Ramnicu Sarat – Dumbraveni, pe raza localitații Slobozia Bradului, județul Vrancea, a avut loc un accident…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Ploiesti Brasov, kilometrul 126, localitatea Sinaia Gura Padurii , judetul Prahova, a avut loc o coliziune intre un autoturism si o autoutilitara de salubrizare, eveniment soldat cu ranirea pasagerului dreapta barbat,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 73, la iesire din localitatea Bran catre Rasnov, judetul Brasov, s a produs un accident rutier in care au fost implicate doua autoutilitare. In urma coliziunii, soferii celor doua autovehicule au suferit leziuni, sunt…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1C Baia Mare Dej, la intrare in localitatea Recea, judetul Maramures, un utilaj de deszapezire a iesit in afara carosabilului, nefiind persoane ranite. Circulatia rutiera se desfasoara alternativ, pe 1 fir, fiind valori…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca doua autoturisme au fost implicate intr o coliziune fata spate pe DN 22A, intre localitatile Cataloi si Nalbant, judetul Tulcea.Din primele informatii in urma impactului doua persoane au fost ranite usor."In zona accidentului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1A Ploiesti Brasov, la kilometrul 101 500 de metri, in localitatea Magurele, judetul Prahova, un autoturism a accidentat mortal un pieton.Traficul rutier se desfasoara alternativ, pe un fir, pentru aproximativ 45 de…