IGPR Infotrafic:Judetul Arges - Trafic reluat pe autostrada A1

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in urma coliziunii cu un autotren, o autoutilitara s a rasturnat pe carosabil, pe Autostrada A1 pe sensul Pitesti catre Bucuresti, ocupand banda a doua, la kilometrul 106, in zona localitatii Catanele, judetul Arges. In urma…

- Pompierii intervin la un accident rutier produs pe A1, in zona km 105, sensul spre București. Forțe și mijloace alocate: un echipaj cu o autospeciala de intervenție și un echipaj cu ambulanța SMURD, alaturi de un echipaj SAJ. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza miercuri, 2 martie, ca traficul a fost reluat pe ambele benzi pe Autostrada A1 pe sensul Pitesti ndash; Bucuresti, in urma accidentului produs la kilometrul 18, in zona localitatii Ciorogarla, judetul Ilfov.Potrivit sursei citate,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca un incendiu a avut loc la semiremorca unui ansamblu auto pe Autostrada A1 pe sensul Pitești catre București, la kilometrul 100, in zona localitații Cireșu, județul Argeș. CITEȘTE ȘI: 21 de biciclete furate de doi argeșeni…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca un incendiu a avut loc la semiremorca unui ansamblu auto pe Autostrada A1 pe sensul Pitesti catre Bucuresti, la kilometrul 100, in zona localitatii Ciresu, judetul Arges.Evenimentul nu s a soldat cu victime.Vehiculul se afla…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca astazi, in intervalul orar 09.30 – 16.00, din cauza lucrarilor de reparație a rosturilor de dilatație, circulația rutiera este restricționata pe prima banda pe Autostrada A1, pe sensul Pitești – București, la kilometrul 109…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier a fost reluat pe DN 2B, in urma accidentului produs la iesire din municipiul Braila catre localitatea Faurei, judetul Braila, in care au fost implicate trei autoturisme. Coliziunea s a soldat cu patru persoane…