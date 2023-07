IGPR Infotrafic: Tafic reluat pe A1

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca situatia valorilor de trafic pe principalele artere rutiere la ora 09:00 este:1. DN 1 Ploiesti Brasov: trafic intens in localitatea Comarnic, pe sensul de mers catre Brasov.2. DN 7 Pitesti Sibiu: trafic normal.3. DN 39 Constanta…

- Accident pe autostrada A1 Sebeș-Deva, la Șoimuș. Autoutilitara ce transporta mașini pe platforma, rasturnata pe carosabil Traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri, pe autostrada A1 Sebeș-Deva, pe sensul spre Deva, vineri dupa-amiaza, din cauza unui accident rutier. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, pana la ora 18.00, pe Autostrada A4 pe sensul Ovidiu ndash; Agigea, se efectueaza lucrari de frezare, care impun restrictionarea circulatiei pe prima banda, intre kilometrii 14 500 metri ndash; 15 900 metri. Traficul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, 28 iunie, incepand cu ora 23.00, se va efectua un transport agabaritic pe ruta DNCB – Autostrada A1 – Pitesti – Curtea de Arges – Ramnicu Valcea – Boita – Centura Sibiu – Autostrada A1 – Soimus – Chiscadaga, judetul…

- O persoana a fost grav ranita in urma unui accident produs luni dimineata pe autostrada A1 Sibiu-Deva, in zona municipiului Sibiu. In urma aacidentului, in care au fost implicate un autoturism si un autotren, trficul in zona, pe sensul de mers catre Deva, a fost restrictionat.”Pe autostrada A1 Sibiu-Deva,…

- INFOTRAFIC: Un transport agabaritic de 87 tone tranziteaza județul Alba in 26 mai, pe autostrada A1, dinspre vama Nadlac INFOTRAFIC: Un transport agabaritic de 87 tone tranziteaza județul Alba in 26 mai, pe autostrada A1, dinspre vama Nadlac Un transport agabaritic tranziteaza in aceasta noapte, 26…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca ploua torential pe Autostrada A2 Bucuresti Constanta, intre kilometrii 71 si 75, cu acumulare de apa pe carosabil, vizibilitatea fiind mult diminuata. Reduceti semnificativ viteza, mariti distanta de siguranta dintre autovehicule,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in perioada 11.05.2023, ora 08.00 12.05.2023, ora 18.00, se va proceda la inchiderea traficului rutier pe breteaua de intrare pe Autostrada A1, la kilometrul 238, calea Sibiu Deva, urcare din DN 1, in zona localitatii Selimbar,…