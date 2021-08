IGPR Infotrafic: Judetul Buzau- Trafic ingreunat pe DN 2

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 23, la kilometrul 4 500, la iesire din localitatea Focsani catre Rastoaca, judetul Vrancea, s a produs un accident rutier, in care au fost implicate 4 autoturisme. In urma impactului a rezultat ranirea unei persoane,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca un autoturism si o autoutilitara au fost implicate intr o coliziune frontala pe DN 2D Focsani ndash; Targu Secuiesc, in zona localitatii Vitanestii de sub Magura, judetul Vrancea. In urma impactului a rezultat ranirea celor…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 3 Lehliu Gara Fundulea, la kilometrul 50 900 de metri, intre localitatile Stefanesti si Ileana, judetul Calarasi, s a produs un scurtcircuit la motorul unui autocar, in care se aflau 40 de persoane. Nu au rezultat victime,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 7 Valcea Sibiu, in dreptul localitatii Brezoi, judetul Valcea, s a produs un accident rutier, in care conducatorul unui autoturism a pierdut controlul volanului si s a rasturnat pe suprafata carosabila. A rezultat ranirea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1B, in zona localitatii Merei, judetul Buzau, a avut loc un accident rutier, in care un autocamion a lovit un autoturism, impact in urma caruia au rezultat 2 victime, iar din autocamion au curs pe suprafata carosabila…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca astazi, 4 august, pe DN 13 Brasov Sighisoara, la kilometrul 9 732 de metri, la intersectie cu DJ 112A, in localitatea Bod, judetul Brasov, se executa lucrari de reasfaltare la podul de peste raul Ghimbasel. Circulatia se desfasoara…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1 Alba Iulia Teius, la kilometrul 388, in apropierea localitatii Santimbru, judetul Alba, s a produs un accident rutier in care au fost implicate 2 autoutilitare si un autoturism. Impactul s a soldat cu ranirea usoara…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pana la data de 12.06.2021, zilnic, in intervalul orar 08.00 ndash; 18.00, pe DN 65 Craiova Slatina, intre kilometrii 39 200 metri ndash; 41 200 metri, in afara localitatii Ganeasa, judetul Olt, se efectueaza lucrari de asfaltare,…