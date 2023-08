IGPR Infotrafic: Judetul Bistrita Nasaud - Trafic oprit pe DN17C

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 17C Bistrita Nasaud, in zona localitatii Dumitra, judetul Bistrita Nasaud, un autobuz de transport local a acrosat un pieton ce traversa carosabilul. In urma accidentului, pietonul a suferit leziuni, este constient si evaluat medical la fata locului. Traficul rutier este oprit total. Se estimeaza reluarea normala a traficului in 30 de minute. ...