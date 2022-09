IGPR Infotrafic: Circulatie ingreunata pe DN1

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul catre Constanta al autostrazii A2 Bucuresti Constanta, la kilometrul 64, in zona localitatii Lehliu Gara, judetul Calarasi, s a produs un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule, eveniment soldat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2 Adjud Bacau, in comuna Faraoani, judetul Bacau, a avut loc o coliziune in care au fost implicate trei autovehicule. Potrivit primelor date, 7 persoane au suferit leziuni, fiind in evaluare medicala la fata locului.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1A Ploiesti Brasov, la kilometrul 162 800 de metri, intre localitatile Cheia si Sacele, judetul Brasov, un autocamion s a rasturnat pe suprafata de rulare, evenimentul nefiind soldat cu victime. Pentru a permite extragerea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 17 Suceava Campulung Moldovenesc, in apropierea localitatii Gura Humorului, judetul Suceava, un sofer de tir a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a impactat un copac, autovehiculul fiind imobilizat pe…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera se desfasoara in conditii de ploaie torentiala pe tot tronsonul autostrazii A3 Bucuresti Ploiesti, iar intre kilometrii 33 34 exista pericol de acvaplanare. Recomandam conducatorilor auto sa circule cu viteza…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1N Centura Ocolitoare a Mun.Cluj Napoca , judetul Cluj, s a produs un accident rutier intre doua autovehicule, eveniment in urma caruia doua persoane sunt incarcerate. La fata locului actioneaza forte MAI. Sensul de…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca doua autocamioane au fost implicate intr un eveniment rutier, nesoldat cu victime, produs pe Autostrada A1, la kilometrul 102, pe sensul Bucuresti spre Pitesti, in zona localitatii Catanele, judetul Arges, unul dintre acestea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, 21 iulie, pe sensul catre Pitesti al autostrazii A1 Bucuresti ndash; Pitesti, la kilometrul 27, se va restrictiona a doua banda pentru a permite colectarea nisipului din zona mediana. Lucrarile vor avea loc pana la…