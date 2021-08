IGPR - Infotrafic - Circulati cu atentie! Vizibilitate scazuta din cauza cetii pe mai multe artere rutiere!

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora 08:25, se circula in conditii de ceata, care reduce vizibilitatea sub 200 de metri, iar pe alocuri sub 50 metri, pe mai multe artere rutiere din judetele Suceava, Mures, Harghita si Sibiu. Conducatorii auto sunt sfatuiti sa reduca viteza, sa mareasca distanta de siguranta intre vehicule, sa foloseasca in mod corespunzator luminile, sa evite manevrele riscante. Sporiti atentia la volan Adoptati o maniera ...