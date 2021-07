IGPR-Infotrafic: Actiuni pentru siguranta rutiera in Judetul Dolj

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta saptamana, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au actionat pentru verificarea legalitații efectuarii transportului public de marfuri și persoane. Astfel, intr-o zi din aceasta saptamana, in intervalul orar 07.00 – 09.00, politistii au verificat 65 de autovehicule…

- Polițiștii din Alba au SANCȚIONAT 10 persoane, in urma unei acțiuni de combatere a ilegalitaților in domeniul piscicol La data de 14 iulie 2021, politistii Serviciului de Ordine Publica din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au organizat o actiune care a vizat verificarea modului in care…

- Polițiștii Serviciului Rutier Mureș au desfașurat in cursul zilei de sambata, acțiuni pe drumurile publice din județ, pentru prevenirea evenimentelor rutiere negative și creșterea gradului de siguranța in trafic.Astfel, in intervalul orar 18.00 – 2.00, politistii Serviciului Rutier Mureș au desfasurat…

- Ieri, 16 iunie 2021, Politia Municipiului Alba Iulia a organizat o actiune cu efective suplimentare, in municipiul Alba Iulia, in scopul cresterii gradului de siguranta rutiera. Politistii au urmarit, in special, depistarea conducatorilor auto care nu acorda prioritate pietonilor, precum și a pietonilor…

- La data de 16 iunie 2021, Politia Municipiului Alba Iulia a organizat o actiune cu efective suplimentare, in municipiul Alba Iulia, in scopul cresterii gradului de siguranta rutiera. Politistii au urmarit, in special, depistarea conducatorilor auto care nu acorda prioritate pietonilor, precum și a pietonilor…

- Nr. 110349 din 10 Iunie 2021 SIGURANTA CETATENILOR PRIORITATEA POLITISTILOR Pe parcursul zilei de ieri, 9 iunie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Ialomita au actionat pentru mentinerea unui climat de ordine si siguranta publica si pentru verificarea modului in care sunt…

- 152 de autovehicule verificate, 44 de sancțiuni aplicate, 2 infracțiuni constatate și 2 permise de conducere reținute de polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași. Astazi, in intervalul orar 06:00 – 14:00, la nivelul județului Calarași, polițiștii rutieri au acționat…