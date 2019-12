Stiri pe aceeasi tema

- Ofiteri de politie din cadrul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Inspectoratului General al Politiei Romane, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de urmarire penala si criminalistica, desfasoara marti dimineata…

- In cadrul dosarelor penale intocmite pe numele unor persoane banuite de infracțiuni economice, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice au efectuat: 33 de percheziții, au instituit masuri asiguratorii de peste 3.750.000 de lei.au indisponibilizat bunuri in valoare totala de 593.948…

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat 66 de perchezitii, au instituit masuri asiguratorii de peste 5.300.000 de lei si au indisponibilizat bunuri in valoare totala de 3.403.252 de lei, in cadrul dosarelor penale intocmite…

- In ultima luna, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat 118 perchezitii, au instituit masuri asiguratorii de peste 33.000.000 de lei si au indisponibilizat bunuri in valoare totala de15.442.614 lei, in cadrul dosarelor penale intocmite…

- FOTO – Arhiva Politistii au efectuat miercuri 59 de perchezitii in Bucuresti si in 36 de judete, la reprezentantii unei societati care ar fi instalat si utilizat programe de calculator fara licenta. „La data de 25 septembrie, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul…

- Politistii efectueaza, miercuri, 59 de perchezitii in Bucuresti si in 36 de judete, la reprezentantii unei societati care ar fi instalat si utilizat programe de calculator fara licenta. "La data de 25 septembrie, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul…

- La aceasta ora, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Politiei Romane efectueaza 59 de perchezitii, in Bucuresti si 36 de judete, la reprezentantii unei societati, care ar fi instalat si utilizat programe de calculator fara licenta. La data de 25 septembrie 2019, politistii…

- Miercuri dimineața, polițiștii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Poliției Romane efectueaza 59 de perchezitii, la reprezentanții unei societați, care ar fi instalat și utilizat programe de calculator fara licența. La data de 25 septembrie 2019, polițiștii Directiei de Investigare…