- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au destructurat, vineri, un grup specializat in savarsirea infractiunii de proxenetism, care isi desfasura activitatea in Sectorul 4 din Capitala, patru persoane fiind arestate preventiv, informeaza un comunicat al Inspectoratului…

- In data de 31 august a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au destructurat un grup specializat in savarsirea infractiunii de proxenetism, ce isi desfasura activitatea pe raza sectorului 4 din Capitala. Vineri, politistii din Capitala au pus in aplicare sase…

- Centrul de Informare si Relatii Publice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane este abilitat sa comunice urmatoarele: Prin dispozitia inspectorului general al Politiei Romane, cu data de 23 august a.c., comisarul-sef de politie Gavris Radu Emilian, seful Serviciului Omoruri din cadrul…

- Poliția Capitalei a anunțat, vineri dimineața (10 august), ca a cerut Inspectoratului General al Poliției Romane (IGPR) efectuarea unui control pirotehnic preventiv al masinilor parcate in zona Piata Victoriei, acolo unde va avea loc un protest. „La solicitarea Direcției Generale de Poliție a Municipiului…

- Brigada de Politie Rutiera din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti a propus clasarea dosarului de "conducere pe drumurile publice a unui vehicul inmatriculat in alt stat - care nu are drept de circulatie in Romania", in cazul autoturismului care avea numar antiPSD.…

- La data de 01.08.2018 procurorii DIICOT - Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au efectuat un numar de 34 de perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov si Prahova, in cadrul unei…

- Politia Romana, prin Directia de Investigatii Criminale, in cooperare cu autoritatile judiciare belgiene, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au finalizat investigatiile intr o cauza de furturi de aparate electronice din societati comerciale din Belgia. Cinci persoane au fost arestate preventiv.…

- In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Investigatii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au pus in aplicare trei mandate de perchezitie domiciliara in Bucuresti si executa un mandat de aducere…