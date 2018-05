Eficientizarea activitatii de urmarire penala in materia infractiunilor de coruptie, de folosire a functiei pentru favorizarea unor persoane si a infractiunilor macroeconomice se afla pe agenda discutiilor de la convocarea profesionala organizata de Parchetul General, la Galati, la care participa seful Politiei Romane, Catalin Ionita, la invitatia Procurorului General al Romaniei, Augustin Lazar. "In cadrul intalnirii sunt prezentate si analizate cazuri instrumentate de organele judiciare, sunt promovate noi modalitati de combatere a unor astfel de fapte si sunt stabilite bune practici in activitatea…