Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost retinute de procurorii DIICOT intr-un dosar in care sunt acuzate de trafic de droguri, dupa ce ar fi comercializat stupefiante pe raza sectorului 6 al Capitalei. Potrivit unui comunicat al DIICOT, transmis AGERPRES, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor…

- In perioada starii de urgenta instituite pe teritoriul Romaniei ca urmare a pandemiei cu noul coronavirus 16.03.2020 15.05.2020 , din cauza restrictiilor de circulatie aferente, un palier s a restrans la mai putini dealeri care s au deplasat totusi in municipiul Bucuresti in vederea aprovizionarii,…

- Doua persoane au fost retinute pentru trafic de droguri de risc in urma a cinci perchezitii efectuate de politistii de combatere a criminalitatii organizate din Iasi, impreuna cu procurorii DIICOT Vaslui. Perchezitiile au fost efectuate intr-un dosar de trafic de droguri de risc si efectuarea de operatiuni…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Ialomita au efectuat 2 perchezitii la domiciliile unor persoane banuite de operatiuni cu droguri. Fata de un barbat a fost dispusa masura arestarii preventive.La data de 10 iunie a.c., politistii din cadrul…

- Locuința handbalistului francez Pierre-Yves Ragot, fost jucator al formației HC Minaur Baia Mare, a fost percheziționata astazi, intr-un dosar instrumentat de procurorii DIICOT, ce vizeaza infracțiunea de trafic de droguri. Procurorii DIICOT Brașov au facut in cursul zilei de astazi ferificari la locuința…

- Procurorii DIICOT Brasov au efectuat, joi, perchezitii la domiciliul handbalistului de origine franceza Pierre Yves Ragot, 34 de ani, conform unor surse judiciare ale Agerpres.Din cate se pare, sportivul a fost audiat, fiind suspect intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de trafic de droguri…

- Potrivit unui comunicat emis, joi, de Inspectoratul de Politie Judetean Prahova, in acest dosar au avut loc 16 perchezitii, 12 mandate de aducere fiind puse in aplicare. "Din cercetari a rezultat faptul ca, in perioada iulie 2019 - prezent, persoanele banuite ar fi patruns in locuinte sub…

- Un angajat la Penitenciarul Mioveni, consumator de droguri, este banuit ca a vandut la preț dublu substanțele interzise deținuților din Penitenciarul Colibasi. Procurorii DIICOT au facut marți 11 percheziții...