Stiri pe aceeasi tema

- Un adevar dur razbate din datele oficiale: tot mai multi copii cresc fara parinti, dupa ce milioane de romani au luat calea strainatatii. Toti vor sa le ofere celor ramasi acasa o viata mai buna, insa banii nu compenseaza lipsa parintilor, atrag atentia sociologii.

- “Ce am sadit in ei, asta a rodit. Este mai usor sa-i acuzam decat sa vedem ce se petrece cu ei, cum se simt, care sunt adevaratele lor nevoi. Consider ca pentru sanatatea copiilor nostri este vital sa ne asumam rolul de parinti constienti. Sa intelegem ca pana nu ne rezolvam noi ca adulti problemele,…

- ”Parintii permisivi din Suedia au dat nastere unei generatii de monstri?”, se intreaba Judith Woods intr-un articol cu acelasi titlu publicat in The Telegraph, care pune in discutie efectele modelului scandinav de a-ti creste copilul. Stilul permisiv de a fi parinte creeaza o generatie de tineri adulti…

- Condamnarea la inchisoare, cu suspendare, a celor șase educatoare, din Constanța, judecate pentru purtare abuziva asupra copiilor din “Gradinița Groazei” este un prim pas, potrivit parinților care le-au acționat in instanța. Ei vor ataca decizia la CEDO pentru ca statul, susțin parinții, are mari probleme…

- O membra a grupului „Parinții solidari", Carolina Chirilescu a venit cu un mesaj la adresa ministrului Educației, Culturii și Cercetarii, Monica Babuc privind reforma in educație ce ține de uniforma școlara.

- Problema cainilor vagabonzi a aparut la Gherla de aproximativ 10 ani, de cand aceștia au inceput sa se inmulțeasca, in mod misterios, parca peste noapte. Caini fara stapan se plimba nestingheriți prin centrul orașului, prin cartiere s-au format adevarate haite, iar cazurile de oameni mușcați nu au intarziat…