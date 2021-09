Politia Romana organizeaza un concurs pentru incadrarea directa din sursa externa a 412 agenti de politie - ajutor sef de post, in scopul reducerii deficitului de personal. "Inscrierile se fac on-line, la unitatile de politie care au scos posturile la concurs, in perioada 13 - 24 septembrie, inclusiv in zilele nelucratoare. Dosarul de inscriere trebuie sa fie complet pana la aceasta data, ulterior nemaiputand fi depuse documente", informeaza un comunicat al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR) transmis, luni, AGERPRES. In perioada 11-19 octombrie, candidatii ale caror dosare au fost…